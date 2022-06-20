Деннис Шрёдер не продлит контракт с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Деннис Шрёдер в ближайшее время может покинуть команду, сообщает The Athletic. Клуб не собирается подписывать с игроком новое соглашение. Шрёдер стал игроком «Хьюстона» в феврале 2022 года, перейдя в команду из «Бостон Селтикс».
В 64 матчах минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Шрёдер в среднем набирал 13,5 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи. С февраля Шрёдер сыграл в 15 встречах в составе «Рокетс», набирая в среднем 10,9 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая 5,9 передачи.
Ранее стало известно, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проявляла заинтересованность в подписании контракта со Шрёдером в качестве запасного разыгрывающего, если «Хьюстон Рокетс» примет решение выкупить контракт 28-летнего баскетболиста. Однако «Хьюстон» решил не выкупать контракт перед дедлайном обменов.
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