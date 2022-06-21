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Пойтресс высказался о переходе в «Маккаби»

Пойтресс высказался о переходе в «Маккаби»
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Американский центровой Алекс Пойтресс прокомментировал подписание контракта с «Маккаби» из Тель-Авива.

«Я очень рад присоединиться к легендарной франшизе «Маккаби». Счастлив приехать в Тель-Авив и с нетерпением жду возможности познакомиться с удивительной фанатской базой. Я также хотел бы поблагодарить руководство за эту возможность. У меня уже состоялся разговор с тренером, и я очень воодушевлён. Вперёд, «Маккаби»!» — приводит слова Алекса Sportando Basketball.

Алекс Пойтресс с 2020 года выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 28-летний баскетболист помог клубу из Санкт-Петербурга впервые в истории выиграть Единую лигу ВТБ. В финале «Зенит» обыграл ЦСКА (4-3).

Контракт с «Маккаби» Пойтресс подписал на два года.

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