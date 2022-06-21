Кевин Дюрант резко ответил на критику от Чарльза Баркли

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на критику со стороны бывшего баскетболиста, члена Зала славы Чарльза Баркли.



Баркли, который на данный момент выступает экспертом на телевидении, заявил, что Кевин Дюрант может заслужить уважение, только если приведёт команду к чемпионскому титулу в качестве водителя автобуса.



«Вся эта ерунда просто отвратительна, это просто ещё одна ужасная аналогия от старого ненавистника. Он просто до сих пор не может смириться, что мы сейчас зарабатываем больше, чем они в своё время. Это просто такое время, Чаки, не стоит так ненавидеть игроков», — написал Дюрант в одной из своих социальных сетей.



В минувшем сезоне Дюрант вместе с «Бруклин Нетс» дошёл лишь до первой стадии плей-офф, где команда разгромно уступила «Бостон Селтикс» (0-4).