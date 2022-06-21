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Итудис рассказал, сыграет ли Яннис Адетокунбо на Евробаскете-2022

Итудис рассказал, сыграет ли Яннис Адетокунбо на Евробаскете-2022
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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис рассказал о шансах звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо принять участие в Евробаскете-2022.

«Я уже связывался с Яннисом. В ближайшие дни мы проведём личную встречу. Безусловно, наличие Адетокунбо станет большим преимуществом для нашей сборной. По ситуации с ним есть некоторые трудности, но с ними будут разбираться люди из федерации и менеджеры сборной.

Мы также говорили с Тайлером Дорси, он дал понять, что готов выступить за сборную и сейчас находится в ожидании официального приглашения в команду.

Сейчас мы готовимся к игре с Великобританией, затем начнём подготовку к Евробаскету. Мне ещё нужно познакомиться с командой поближе», — цитирует Итудиса BasketNews.

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