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Сергей Моня рассказал, почему оставался без клуба до марта

Сергей Моня рассказал, почему оставался без клуба до марта
Сергей Моня, Виталий Фридзон и Егор Вяльцев
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39-летний форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Сергей Моня рассказал, почему прервал карьеру по окончании сезона-2020/2021, а также раскрыл подробности подписания контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«В сезоне-2020/2021 сложилась такая ситуация, что почти все легионеры из «Химок» уехали, и россияне стали играть много. Я тогда очень устал, была большая нагрузка. Первые месяц-полтора я просто отдыхал. А предложения были. Звали в саратовский «Автодор», но у меня в это время жена была беременная на последнем месяце. Позже предлагали «Парму», но я тоже подумал и решил, что пока не готов.

Как возник вариант с «Зенитом»? С утра нам позвонил агент Вадим Михалевский, он у нас просто один – у меня, у Вяльцева и у Фридзона. Сказал, что есть предложение из Петербурга, спросил, готовы или не готовы. Послезавтра уже игра. Это было 4 марта, а 6 марта уже встречались с «Пармой». Ситуация была такая, что почти все легионеры уехали, остались только российские парни, и нужно было усиление. А мы всё-таки в форме были.

И всё – мы встретились, вместе пообедали и решили, что надо ехать. Вечером сели в машину к Виталию Фридзону и поехали. Утром приехали, поспали, подписали контракт и вечером уже тренировались. На следующий день была игра, причём очень важная, нужно было обязательно обыгрывать «Парму». Чем могли, тем помогли. А потом уже начали легионеры возвращаться», – цитирует Моню пресс-служба клуба.

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