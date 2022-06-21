Владимир Гомельский оценил шансы 20-летнего игрока ЦСКА заиграть в НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о 20-летнем российском форварде Самсоне Руженцеве, который не так давно заключил контракт с ЦСКА. В этом году Самсон отправится на драфт Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я не знаю условий контракта Руженцева. Там может быть и пункт о прекращении контракта, в случае приглашения игрока в НБА. Но, по моему мнению, Руженцев пока не готов играть в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 21 июня 2022
-
19:30
-
19:22
-
18:30
-
17:57
-
17:41
-
17:36
-
17:14
-
16:25
-
14:53
-
14:24
-
14:13
-
13:53
-
13:35
-
12:20
-
12:04
-
11:29
-
10:53
-
09:40
-
02:12
-
00:56
- 20 июня 2022
-
23:50
-
23:04
-
22:25
-
22:01
-
21:03
-
21:01
-
19:53
-
18:55
-
18:49
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
16:49
-
16:28