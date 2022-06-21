Владимир Гомельский оценил шансы 20-летнего игрока ЦСКА заиграть в НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о 20-летнем российском форварде Самсоне Руженцеве, который не так давно заключил контракт с ЦСКА. В этом году Самсон отправится на драфт Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я не знаю условий контракта Руженцева. Там может быть и пункт о прекращении контракта, в случае приглашения игрока в НБА. Но, по моему мнению, Руженцев пока не готов играть в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: