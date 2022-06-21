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«Тут приходит Гарнетт». Карасёв рассказал забавную историю времён выступления за «Бруклин»

«Тут приходит Гарнетт». Карасёв рассказал забавную историю времён выступления за «Бруклин»
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв вспомнил историю, случившуюся в момент его выступления за «Бруклин Нетс». В американской команде Сергей играл с 2014 по 2016 год.

«В НБА у нас было много разных вещей. Один раз в «Бруклине» у нас был парень, который отвечал за аудиоколонку. Это была колонка Кевина Гарнетта. И как-то раз мы приезжаем в аэропорт, заходим в самолёт, я смотрю на него, а он сидит, и на нём лица нет. Спрашиваю его, что случилось, и он говорит, что колонку в раздевалке оставил. Тут приходит Гарнетт и просит колонку. После того как он узнал, что её оставили, все пять молодых игроков вышли из самолёта по трапу, и мы бегали наши комбинации в полной скорости прямо внизу порядка 15-20 минут. Все тренеры и остальные игроки смотрели из окон. Это воспринималось с юмором. На то это и есть посвящение», — сказал Карасёв в интервью «Радио Зенит».

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