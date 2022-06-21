Сергей Карасёв рассказал, как его путают с полным тёзкой — футбольным арбитром

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о курьёзах в интернете, вызванных тем обстоятельством, что его путают с тёзкой и однофамильцем, футбольным арбитром Сергеем Карасёвым.
«Такого, что мне звонили журналисты и путали с футбольным арбитром Сергеем Карасёвым, не было. Но частенько в соцсетях выставляют пост про Сергея Карасёва-арбитра, а отмечают меня. Это забавно. Мы, кстати, с ним познакомились, когда были на сборах в позапрошлом году и жили в одной гостинице. Мы играли товарищеский турнир, а он судил матч сборных. Очень приятный в общении, кстати», — сказал Карасёв в интервью «Радио Зенит».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Ранее Карасёв вспомнил забавную историю, случившуюся в момент его выступления за «Бруклин Нетс».
- 21 июня 2022
-
23:18
-
23:00
-
21:45
-
21:01
-
20:44
-
20:37
-
20:00
-
19:30
-
19:22
-
18:30
-
17:57
-
17:41
-
17:36
-
17:14
-
16:25
-
14:53
-
14:24
-
14:13
-
13:53
-
13:35
-
12:20
-
12:04
-
11:29
-
10:53
-
09:40
-
02:12
-
00:56
- 20 июня 2022
-
23:50
-
23:04
-
22:25
-
22:01
-
21:03
-
21:01
-
19:53
-
18:55