Сергей Карасёв рассказал, как его путают с полным тёзкой — футбольным арбитром

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о курьёзах в интернете, вызванных тем обстоятельством, что его путают с тёзкой и однофамильцем, футбольным арбитром Сергеем Карасёвым.



«Такого, что мне звонили журналисты и путали с футбольным арбитром Сергеем Карасёвым, не было. Но частенько в соцсетях выставляют пост про Сергея Карасёва-арбитра, а отмечают меня. Это забавно. Мы, кстати, с ним познакомились, когда были на сборах в позапрошлом году и жили в одной гостинице. Мы играли товарищеский турнир, а он судил матч сборных. Очень приятный в общении, кстати», — сказал Карасёв в интервью «Радио Зенит».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее Карасёв вспомнил забавную историю, случившуюся в момент его выступления за «Бруклин Нетс».