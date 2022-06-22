Евролига выплатила ЦСКА деньги за прошедший сезон

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что московский клуб получил причитающиеся ему выплаты за участие в Евролиге в минувшем сезоне.
«За все российские клубы говорить не могу, ЦСКА полагающиеся ему выплаты получил, в этом плане Евролига свои обязательства выполняет, претензий нет. Не кинули, не обманули, не обделили.
На текущий момент мы продолжаем свою работу как акционеры Евролиги и хотим продолжить эту работу впредь. Какое мнение на этот счёт будет у Евролиги, мы узнаем 7 июля в Барселоне, может быть, раньше, может быть, позже», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».
Напомним, российские клубы были отстранены от участия в Евролиге в ходе сезона из-за ситуации на Украине. 7 июля в испанской Барселоне состоится ассамблея Евролиги.
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