Дюрант может уйти из «Бруклина», если «Нетс» не продлят контракт с Ирвингом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может покинуть команду в межсезонье, если клуб не продлит контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Как сообщает источник, показательным является отсутствие общения Дюранта со свободными агентами, как он делал это в прошлом, что может говорить о его желании покинуть клуб.
Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.
«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.
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