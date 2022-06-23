Астапкович прокомментировал возвращение в ЦСКА

Форвард Антон Астапкович прокомментировал своё возвращение в московский ЦСКА.



«В первую очередь хочу сказать спасибо «Нижнему Новгороду». Если бы не этот клуб, меня не было бы там, где я оказался сейчас. Спасибо всем тренерам, менеджменту, всем друзьям, которые у меня там появились, городу и болельщикам. Также благодарен ЦСКА, руководству, тренеру, который связался со мной, объяснил свое видение и поставил для меня задачу. Эту задачу я понял и буду действовать соответственно. Стать игроком ЦСКА — огромный шаг вперёд, новая глава в моей жизни. Чувствую доверие и постараюсь помочь клубу всем, чем могу, отдам всего себя. Жду возвращения к играм и тренировкам, жду побед, надеюсь, что мы будем развиваться, радовать всех своей игрой и получать в ответ любовь и поддержку болельщиков ЦСКА», — приводит слова Астапковича официальный сайт ЦСКА.

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