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Дюрант рассматривает варианты ухода из «Бруклина»

Дюрант рассматривает варианты ухода из «Бруклина»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассматривает вариант с уходом из команды в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, это повлияет и на то, останется ли в команде Кайри Ирвинг.

«Сейчас это открывает Кайри Ирвингу путь к поиску новой команды путём использования опции продления контракта и последующего обмена», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.

«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.

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