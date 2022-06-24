Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евгений Пашутин высказался об обновлённом тренерском штабе «Пармы»

Евгений Пашутин высказался об обновлённом тренерском штабе «Пармы»
Комментарии

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Евгений Пашутин прокомментировал назначение помощников Захара Пашутина, Вячеслава Шушакова и Вениамина Анисимова, а также тренера по физической подготовке Дениса Калугина.

«У нас собралась отличная команда. Захар Пашутин — опытный специалист, который работал в качестве главного тренера БК «Спартак». Захар был наставником молодежной команды БК «Локомотив-Кубань». Также он работал ассистентом главного тренера в основном «Локомотиве» в 2013 году, завоевав Кубок Европы и став серебряным призером Единой Лиги ВТБ. В «Парме» Захар будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра.

Вячеслав Шушаков — один из самых известных спортсменов Прикамья, стоял у истоков БК «Парма» и за это время подарил клубу и пермским болельщикам много ярких моментов и громких побед! Работал в клубе в качестве главного тренера, дважды завоевывал Кубок России. Был ассистентом такого опытного специалиста как Казис Масквитис. Вячеслав будет отвечать за нападение и индивидуальную подготовку больших игроков.

Конечно же, мы будем уделять большое внимание подготовке скаутинга и проводить видеоанализ как нашей игры, так и матчей соперника. За этот аспект будет отвечать Вениамин Анисимов. Он главный скаут команды, собирает необходимую информацию, индивидуальные характеристики по игрокам соперника.

Денис Калугин станет новым тренером по физической и кондиционной подготовке. Он имеет большой опыт работы, знает как подготовить игроков к агрессивному и красивому баскетболу на протяжении всего сезона, а также к тому, чтобы к решающим матчам команда была на пике своей формы.

Считаю, что мы думаем в одном направлении со всем тренерским штабом, мы готовы к совместной работе, которая принесет необходимый результат», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Ранее «Парма» назначила Евгения Пашутина на пост главного тренера, подписав с именитым специалистом контракт по схеме «2+1». В предыдущем сезоне пермский клуб возглавлял Вячеслав Шушаков и занял с командой пятое место в регулярном чемпионате.

Новость по теме
«Парма» объявила о назначении Евгения Пашутина на пост главного тренера команды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022