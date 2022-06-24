Евгений Пашутин высказался об обновлённом тренерском штабе «Пармы»

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Евгений Пашутин прокомментировал назначение помощников Захара Пашутина, Вячеслава Шушакова и Вениамина Анисимова, а также тренера по физической подготовке Дениса Калугина.
«У нас собралась отличная команда. Захар Пашутин — опытный специалист, который работал в качестве главного тренера БК «Спартак». Захар был наставником молодежной команды БК «Локомотив-Кубань». Также он работал ассистентом главного тренера в основном «Локомотиве» в 2013 году, завоевав Кубок Европы и став серебряным призером Единой Лиги ВТБ. В «Парме» Захар будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра.
Вячеслав Шушаков — один из самых известных спортсменов Прикамья, стоял у истоков БК «Парма» и за это время подарил клубу и пермским болельщикам много ярких моментов и громких побед! Работал в клубе в качестве главного тренера, дважды завоевывал Кубок России. Был ассистентом такого опытного специалиста как Казис Масквитис. Вячеслав будет отвечать за нападение и индивидуальную подготовку больших игроков.
Конечно же, мы будем уделять большое внимание подготовке скаутинга и проводить видеоанализ как нашей игры, так и матчей соперника. За этот аспект будет отвечать Вениамин Анисимов. Он главный скаут команды, собирает необходимую информацию, индивидуальные характеристики по игрокам соперника.
Денис Калугин станет новым тренером по физической и кондиционной подготовке. Он имеет большой опыт работы, знает как подготовить игроков к агрессивному и красивому баскетболу на протяжении всего сезона, а также к тому, чтобы к решающим матчам команда была на пике своей формы.
Считаю, что мы думаем в одном направлении со всем тренерским штабом, мы готовы к совместной работе, которая принесет необходимый результат», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Ранее «Парма» назначила Евгения Пашутина на пост главного тренера, подписав с именитым специалистом контракт по схеме «2+1». В предыдущем сезоне пермский клуб возглавлял Вячеслав Шушаков и занял с командой пятое место в регулярном чемпионате.
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