Джабари Смит остался разочарован тем, что был выбран под третьим номером драфта
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19-летний форвард Джабари Смит прокомментировал своё падение до третьего пика драфта-2022.
«Что же, это станет для меня дополнительной мотивацией. Раз богу было так угодно, значит, всё случилось так, как и должно было. Тем не менее, я очень рад оказаться в «Рокетс». Рад быть в том месте, где меня хотят видеть. Теперь намерен показать «Хьюстону», кого они взяли», — цитирует бывшего игрока «Оберна» ESPN.
Изначально ожидалось, что Джабари Смит будет выбран под первым номером драфта и отправится в «Орландо Мэджик», но те предпочли выбрать Паоло Банкеро. «Оклахома», у которой был второй пик, также не стала брать Смита, а подписала Чета Холмгрена.
Джабари Смит был выбран лишь под третьим номером драфта и отправился в «Хьюстон Рокетс».
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