Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джабари Смит остался разочарован тем, что был выбран под третьим номером драфта

Джабари Смит остался разочарован тем, что был выбран под третьим номером драфта
Комментарии

19-летний форвард Джабари Смит прокомментировал своё падение до третьего пика драфта-2022.

«Что же, это станет для меня дополнительной мотивацией. Раз богу было так угодно, значит, всё случилось так, как и должно было. Тем не менее, я очень рад оказаться в «Рокетс». Рад быть в том месте, где меня хотят видеть. Теперь намерен показать «Хьюстону», кого они взяли», — цитирует бывшего игрока «Оберна» ESPN.

Изначально ожидалось, что Джабари Смит будет выбран под первым номером драфта и отправится в «Орландо Мэджик», но те предпочли выбрать Паоло Банкеро. «Оклахома», у которой был второй пик, также не стала брать Смита, а подписала Чета Холмгрена.

Джабари Смит был выбран лишь под третьим номером драфта и отправился в «Хьюстон Рокетс».

Новость по теме
Паоло Банкеро — о выборе под первым номером на драфте: не могу поверить в это
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022