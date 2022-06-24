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Пангос формально остаётся в ЦСКА, несмотря на информацию о контракте с «Миланом»

Пангос формально остаётся в ЦСКА, несмотря на информацию о контракте с «Миланом»
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Разыгрывающий защитник Кевин Пангос формально остаётся игроком ЦСКА, несмотря на информацию о его соглашении с итальянским «Миланом», сообщает Eurohoops. Как сообщает источник, это же относится к немцу Йоханнесу Фойгтману, россиянину Джоэлу Боломбою, литовцу Марюсу Григонису и сербу Николе Милутинову. Их контракты с ЦСКА остаются в силе.

Пангос изначально планировал выступать за ЦСКА. 23 февраля 2022 года армейцы объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за украинских событий он отказался приезжать в Россию. В результате Пангос оказался в «Милане».

«Милан» не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги. 28 апреля итальянский клуб провёл четвёртый матч серии четвертьфинала Евролиги с «Анадолу Эфес» и потерпел поражение со счётом 70:75. Турецкий клуб выиграл серию 3-1.

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