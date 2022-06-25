Генменеджер «Уорриорз»: Стив Керр перед плей-офф сказал, что это не чемпионская команда

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс рассказал, что главный тренер команды Стив Керр скептически оценивал перспективы выиграть чемпионский титул.



«В один день незадолго до начала плей-офф Стив Керр мне сказал, что это не чемпионская команда. Он также добавил, что мы с ним видели чемпионские команды и нынешнюю он такой назвать не может. Я с ним согласился, а сейчас мы смеёмся над тем, что не разбираемся ни в чём», — приводит слова Майерса YouTube-канал JER — Sports Journalist.



«Голден Стэйт Уорриорз» завоевал свой седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Сам Стив Керр выиграл уже четыре чемпионства с «Уорриорз» в качестве тренера.

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