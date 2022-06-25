Генменеджер «Уорриорз»: Стив Керр перед плей-офф сказал, что это не чемпионская команда
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Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс рассказал, что главный тренер команды Стив Керр скептически оценивал перспективы выиграть чемпионский титул.
«В один день незадолго до начала плей-офф Стив Керр мне сказал, что это не чемпионская команда. Он также добавил, что мы с ним видели чемпионские команды и нынешнюю он такой назвать не может. Я с ним согласился, а сейчас мы смеёмся над тем, что не разбираемся ни в чём», — приводит слова Майерса YouTube-канал JER — Sports Journalist.
«Голден Стэйт Уорриорз» завоевал свой седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Сам Стив Керр выиграл уже четыре чемпионства с «Уорриорз» в качестве тренера.
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