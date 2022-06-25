Дюрант: не завидую титулу «Уорриорз»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в минувшем сезоне НБА.



«Почему-то на протяжении всей карьеры пресса пытается найти какое-то противостояние Дюранта с его партнёрами. Против Кайри, Стефа, Дрэймонда. После победы «Уорриорз» некоторые говорят, что «Голден Стэйт» мог выиграть в 2017 и 2018 годах, даже если бы играл не Дюрант, а другой. Но почему? Почему меня должны исключать из коллектива?



И я рад за «Уорриорз», не завидую, что они смогли выиграть без меня, и горжусь, что был частью этой династии. И считаю, что внёс свой вклад в неё. На мой взгляд, я позитивно влиял на команду каждую секунду, что провёл там», — цитирует Дюранта NBC Sports.



«Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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