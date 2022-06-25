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Первый номер драфта Банкеро не включил Йокича в топ-5 игроков НБА на данный момент

Первый номер драфта Банкеро не включил Йокича в топ-5 игроков НБА на данный момент
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, выбранный под первым пиком драфта-2022, назвал пятёрку лучших игроков НБА по его мнению на данный момент, сообщает Fadeaway World.

В список Банкеро вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Примечательно, что Банкеро не включил в этот список MVP последних двух сезонов НБА Николу Йокича.

Напомним, Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик». Ранее 18-летний форвард выступал за университет «Дьюка». Чет Холмгрен и Джабари Смит были выбраны под вторым и третьим номерами соответственно.

Ранее Банкеро поделился своими целями на дебютный сезон в НБА.

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