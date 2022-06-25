Первый номер драфта Банкеро не включил Йокича в топ-5 игроков НБА на данный момент
Поделиться
Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, выбранный под первым пиком драфта-2022, назвал пятёрку лучших игроков НБА по его мнению на данный момент, сообщает Fadeaway World.
В список Банкеро вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
Примечательно, что Банкеро не включил в этот список MVP последних двух сезонов НБА Николу Йокича.
Напомним, Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик». Ранее 18-летний форвард выступал за университет «Дьюка». Чет Холмгрен и Джабари Смит были выбраны под вторым и третьим номерами соответственно.
Ранее Банкеро поделился своими целями на дебютный сезон в НБА.
Новость по темеПервый номер драфта Банкеро рассказал о своих целях в НБА
Комментарии
- 25 июня 2022
-
22:49
-
21:53
-
20:54
-
19:51
-
18:57
-
17:52
-
16:26
-
16:15
-
14:52
-
14:08
-
13:34
-
12:45
-
11:55
-
11:05
-
10:13
-
09:55
-
09:38
-
00:51
- 24 июня 2022
-
23:49
-
22:42
-
21:49
-
20:47
-
19:53
-
18:43
-
17:49
-
17:00
-
16:46
-
16:38
-
15:35
-
13:47
-
13:36
-
13:03
-
12:15
-
12:00
-
10:42
Партнерский контент