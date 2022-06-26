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Сергей Кущенко: есть подтверждение ФИБА, что молодёжный чемпионат мира будет отдан России

Сергей Кущенко: есть подтверждение ФИБА, что молодёжный чемпионат мира будет отдан России
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что чемпионат мира по баскетболу среди молодёжных команд 2026 года может состояться в Перми. В случае положительного решения соревнования может принять новая спортивная арена.

«У нас уже есть официальное подтверждение ФИБА о том, что молодёжный чемпионат мира будет отдан России. Но ситуация требует разрешения. Такое разрешение и предварительное согласие международная федерация нам дала. Молодёжный чемпионат мира в Перми на новой арене в 2026 году. Это зафиксировано в письме на имя президента», — приводит слова Кущенко издание «РИА Новости Спорт».

Ранее Кущенко высказался относительно отстранения команд из России от участия в Евролиге в предстоящем сезоне.

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