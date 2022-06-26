Источник: Моня и Вяльцев покинут «Зенит»

Форвард Сергей Моня и защитник Егор Вяльцев покидают «Зенит». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
Оба игрока присоединились к команде из Санкт-Петербурга в марте этого года. Моня в общей сложности провёл за «Зенит» 20 матчей, в которых в среднем набирал 1,3 очка, совершал 1,2 подбора и отдавал 0,7 результативные передачи. Вяльцев в девяти встречах в среднем набирал 0,9 очка, 0,2 подбора и 0,3 передачи.
«Зенит» в минувшем сезоне впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продолжалась семь матчей, петербуржцы одолели ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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