Американский форвард Трэй Томпкинс покинул мадридский «Реал», сообщается на официальном сайте клуба.

Томпкинс пришёл в «Реал» в 2015 году и за время выступлений завоевал 13 титулов. В сезоне-2017/2018 американец стал победителем Евролиги. Помимо этого, он четырежды становился победителем национального чемпионата, трижды – обладателем Кубка Испании и четырежды – обладателем Суперкубка страны.

В минувшем сезоне 32-летний Томпкинс провёл 14 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и совершая 2,1 подбора. В национальном же чемпионате его «Реал» победил в финальной серии «Барселону» со счётом 3-1.

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