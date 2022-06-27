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Стейн: вероятность перехода Такера из «Майами» в «Филадельфию» растёт

Стейн: вероятность перехода Такера из «Майами» в «Филадельфию» растёт
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Инсайдер Марк Стейн сообщил, что вероятность перехода форварда «Майами Хит» Пи Джея Такера в «Филадельфию Сиксерс» растёт.

«В лиге с ещё большей уверенностью говорят о возможном переходе Пи Джея Такера в «Филадельфию» с трёхлетним контрактом на $ 3 млн. Если «Майами» найдёт способ подписать новое соглашение с Такером, они определённо многих удивят», — сказал Стейн в своём подкасте.

Такер в минувшем сезоне сыграл в 71 встрече за «Майами Хит», набирая в среднем 7,6 очка и совершая 5,5 подбора. Вместе с «Майами» Такер дошёл до финала Восточной конференции.

Ранее руководитель одного из клубов Восточной конференции заявил, что «Чикаго Буллз» должен в нынешнее межсезонье побороться за форварда Пи Джея Такера.

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