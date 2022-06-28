Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант попал в сферу интересов «Майами Хит», сообщает The Miami Herald.



Ранее сообщалось, что Дюрант рассматривает вариант с уходом из команды в нынешнее межсезонье. Во многом на то, останется ли Кевин в команде, зависит дальнейшая судьба Кайри Ирвинга, об обмене которого в последнее время стало ходить всё больше слухов.



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.

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