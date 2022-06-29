Джейлен Брансон вызвал недовольство «Маверикс» из-за желания перейти в «Никс»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Джейлен Брансон может перейти в «Нью-Йорк Никс». Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер Марк Стейн. По сведениям источника, в «Далласе» из-за высокой вероятности выбора Брансона в пользу «Никс» испытывают нарастающее недовольство.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джейлен принял участие в 97 встречах, в которых в среднем набирал 17,2 очка, совершал четыре подбора и отдавал 4,6 передачи. «Даллас» по итогам регулярного чемпионата занял четвёртое место в Западной конференции, а в плей-офф команда уступила будущим победителям, баскетболистам «Голден Стэйт Уорриорз».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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