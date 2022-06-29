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«Парма» договорилась с ЦСКА по трансферу 24-летнего игрока

«Парма» договорилась с ЦСКА по трансферу 24-летнего игрока
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«Парма» близка к соглашению с ЦСКА по трансферу центрового Кирилла Попова. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

24-летний Попов является воспитанником «Локомотива-Кубань». Ранее выступал также за «Руну». В минувшем сезоне Кирилл был важным игроком в ЦСКА-2, в среднем набирая 8,5 очка и совершая 4,1 подбора за 19,5 минут на площадке.

Ранее «Парма» объявила о том, что Евгений Пашутин стал новым главным тренером команды и подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. Его помощниками стали Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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