Воспитанник молодёжки ЦСКА привлёк внимание трёх клубов Единой лиги ВТБ

Сразу три клуба Единой лиги ВТБ проявляют интерес к атакующему защитнику Евгению Колесникову. Речь идёт об «Автодоре», «Парме» и «Самаре». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.



Колесников является воспитанником молодёжки ЦСКА. Минувший сезон Евгений начинал в «Автодоре», а в начале весны подписал контракт до конца сезона с красно-синими. До «Автодора» четыре сезона провёл в казанском УНИКСе.



В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, армейцы уступили «Зениту», который впервые выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: