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Дрэймонд Грин назвал самого опасного соперника в Западной конференции

Дрэймонд Грин назвал самого опасного соперника в Западной конференции
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал соперника, которого считает самым опасным в Западной конференции НБА.

«Однозначно, это «Лос-Анджелес Клипперс». Их тренирует Тай Лю — один из лучших тренеров НБА. Допускаю, что самый лучший. Думаю, что кто-нибудь мог бы аргументировать и такое заявление. К тому же у них в составе собраны отличные игроки. Кавай Леонард, Пол Джордж и они окружены отличными партнёрами», — цитирует Грина Sports Illustrated.

Напомним, что лидер «Клипперс» Кавай Леонард пропустил предыдущий сезон из-за травмы. «Лос-Анджелес Клипперс» занял девятое место в Западной конференции и проиграл «Миннесоте» в раунде плей-ин.

Дрэймонд Грин с «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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