Звезда «Хорнетс» Майлз Бриджес был арестован за домашнее насилие

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес был задержан полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, сообщает Basket News.
Во вторник Бриджес вступил в конфликт с женщиной, в ходе которого применил физическую силу и ударил её по лицу. К моменту приезда полиции Майлз уже покинул дом, но явился в отделение полицейского управления Лос-Анджелеса на следующий день.
Бриджес внёс залог в размере $ 130 тысяч и был освобождён. Судебное заседание по делу 24-летнего игрока назначено на 20 июля.
Стоит отметить, что 1 июля Майлз Бриджес станет ограниченно свободным агентом, он претендует на максимальный контракт.
За «Шарлотт» Бриджес выступает с 2018 года. Он был выбран на драфте «Лос-Анджелес Клипперс», но в рамках обмена ушёл в «Хорнетс». В минувшем сезоне Бриджес набирал в среднем 20,2 очка за игру, делал 7 подборов и 3,8 передач.
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