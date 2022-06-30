Звезда «Хорнетс» Майлз Бриджес был арестован за домашнее насилие

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес был задержан полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, сообщает Basket News.



Во вторник Бриджес вступил в конфликт с женщиной, в ходе которого применил физическую силу и ударил её по лицу. К моменту приезда полиции Майлз уже покинул дом, но явился в отделение полицейского управления Лос-Анджелеса на следующий день.



Бриджес внёс залог в размере $ 130 тысяч и был освобождён. Судебное заседание по делу 24-летнего игрока назначено на 20 июля.



Стоит отметить, что 1 июля Майлз Бриджес станет ограниченно свободным агентом, он претендует на максимальный контракт.



За «Шарлотт» Бриджес выступает с 2018 года. Он был выбран на драфте «Лос-Анджелес Клипперс», но в рамках обмена ушёл в «Хорнетс». В минувшем сезоне Бриджес набирал в среднем 20,2 очка за игру, делал 7 подборов и 3,8 передач.

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