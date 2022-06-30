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Центровой «Финикса» Деандре Эйтон может перейти в «Бруклин»

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон может перейти в «Бруклин»
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Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон может перейти в «Бруклин Нетс» в рамках сделки сайн-энд-трейд.

Инсайдер Куинтон Мэйо сообщает, что «Бруклин» готов предложить за Эйтона как минимум двух своих игроков. В «Финикс» могут отправиться Николас Клэкстон и Джо Харрис. Также в сделку может быть включён Кэмерон Томас.

При этом «Бруклин» должен сначала обменять контракт Кайри Ирвинга, который получает более $ 37 млн в год, на более низкие зарплаты. В противном случае переход Эйтона или любого другого игрока по схеме сайн-энд-трейд установит для «Нетс» потолок зарплат на $ 157 млн.

«Финикс», в свою очередь, не намерен сохранять Эйтона на максимальном контракте, но сделал квалификационное предложение.

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