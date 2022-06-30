Джеймс Томпсон останется в «Енисее» на следующий сезон

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о том, что американский центровой Джеймс Томпсон останется в клубе ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте красноярского клуба.



Прошедший сезон Томпсон начал в израильском чемпионате, выступая за «Хапоэль Хайфа». В декабре прошлого года 27-летний центровой подписал контракт с «Енисеем». До конца сезона Джеймс Томпсон провёл 14 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 8,9 очка, совершал 6,6 подборов, и делал 0,4 передачи и 0,6 перехватов. В среднем Джеймс проводил 20 минут на площадке.



«Енисей» в минувшем сезоне вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где проиграл со счётом 0-3 «Зениту», который в итоге и стал победителем турнира.

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