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Джеймс Томпсон останется в «Енисее» на следующий сезон

Джеймс Томпсон останется в «Енисее» на следующий сезон
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Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о том, что американский центровой Джеймс Томпсон останется в клубе ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Прошедший сезон Томпсон начал в израильском чемпионате, выступая за «Хапоэль Хайфа». В декабре прошлого года 27-летний центровой подписал контракт с «Енисеем». До конца сезона Джеймс Томпсон провёл 14 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 8,9 очка, совершал 6,6 подборов, и делал 0,4 передачи и 0,6 перехватов. В среднем Джеймс проводил 20 минут на площадке.

«Енисей» в минувшем сезоне вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где проиграл со счётом 0-3 «Зениту», который в итоге и стал победителем турнира.

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