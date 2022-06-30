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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американским защитником Бэрфордом

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американским защитником Бэрфордом
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Американский защитник Джейлен Бэрфорд продлил контракт с краснодарским «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт клуба.

Краснодарский клуб активировал опцию в контракте Бэрфорда и продлил соглашение с защитником ещё на один год.

Джейлен Бэрфорд присоединился к команде в феврале 2022 года и провёл в составе «Локомотива-Кубань» 19 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых набирал 12,8 очка, совершал 3,5 подбора, отдавал 2,2 передачи и делал 1,1 перехвата в среднем за игру.

Примечательно, что в регулярке и четвертьфинальной серии защитник проводил 20,5 минуты на площадке в среднем за игру, а в полуфинале и серии за третье место – 29,5 минуты и 28,7 минуты соответственно.

Бэрфорд начинал сезон в «Астане», набирая в лиге ВТБ 25,3 очка, делая 5,0 подбора и 2,3 перехвата в среднем за игру.

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Источник: экс-форвард УНИКСа Дмитрий Узинский перейдёт в «Локомотив-Кубань»
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