Евролига утвердила увольнение Жорди Бертомеу с поста президента
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Президент Евролиги Жорди Бертомеу покинул свой пост, сообщает Total Basket. Совет акционеров Евролиги ратифицировал увольнение Бертомеу со своего поста. Голосование прошло в формате удалённого собрания.
Пока неизвестно, кто сменит Бертомеу на посту президента турнира.
Ранее сообщалось, что испанские и турецкие клубы пытались изменить мнение других клубов, предлагая оставить Бертомеу в должности хотя бы ещё на один сезон, но это предложение было отклонено. В ходе голосования шесть клубов проголосовали за увольнение Бертомеу.
Бертомеу был главой Евролиги с 2000 года.
Ожидается, что Бертомеу возьмёт на себя роль внешнего советника лиги. На это согласились шесть команд — ЦСКА, «Армани», «Жальгирис», «Маккаби», «Олимпиакос» и «Панатинаикос».
Новость по темеБертомеу покинет пост президента Евролиги 30 июня
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