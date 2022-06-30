Кевин Дюрант запросил обмен из «Бруклина»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант запросил обмен из команды, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.



Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Напомним, Кайри Ирвинг был близок к тому, чтобы покинуть «Бруклин Нетс». В этом случае Кевин Дюрант планировал сделать запрос руководству «Нетс», чтобы его обменяли в другой клуб, несмотря на то что у него ещё четыре года по контракту.



Ирвинг в итоге объявил, что воспользуется опцией в своём контракте до 30 июня и остаётся в «Бруклине». Главным претендентом на Кайри назывался «Лос-Анджелес Лейкерс».

Новость по теме Кевин Дюрант попал в сферу интересов «Майами Хит»