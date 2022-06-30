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Кевин Дюрант запросил обмен из «Бруклина»

Кевин Дюрант запросил обмен из «Бруклина»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант запросил обмен из команды, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Напомним, Кайри Ирвинг был близок к тому, чтобы покинуть «Бруклин Нетс». В этом случае Кевин Дюрант планировал сделать запрос руководству «Нетс», чтобы его обменяли в другой клуб, несмотря на то что у него ещё четыре года по контракту.

Ирвинг в итоге объявил, что воспользуется опцией в своём контракте до 30 июня и остаётся в «Бруклине». Главным претендентом на Кайри назывался «Лос-Анджелес Лейкерс».

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