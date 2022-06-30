Дюрант может продолжить карьеру в «Финиксе»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может продолжить карьеру в «Финикс Санз», сообщает Yahoo Sports. Дюрант оказался в списке предпочтительных целей трансферной политики клуба в нынешнее межсезонье.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Ранее источники сообщали, что решение Дюранта во многом будет зависеть от того, останется ли в команде Кайри Ирвинг, однако, несмотря на решение Ирвинга продлить контракт, Дюрант решил покинуть клуб.



В прошлом сезоне НБА Дюрант в рамках регулярного чемпионата принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 29,9 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 6,4 передачи.

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