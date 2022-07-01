«Лейкерс» определил Кайри Ирвинга в качестве главной цели на ближайшее межсезонье
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30-летний американский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг стал главной целью на ближайшее межсезонье для «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает журналист SBNation NBA Харрисон Фэйген в «Твиттере».
Согласно информации источника, «Лейкерс» будет добиваться перехода Ирвинга через обмен, детали которого обдумываются в настоящее время.
Напомним, в прошлом сезоне Ирвинг принял участие в 29 матчах за «Бруклин» в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 27,4 очков, при 5,8 ассистах и 4,4 подборах. Его четырёхлетний контракт с «Нетс» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023.
Ранее сам Ирвинг заявил, что принял решение провести следующий сезон в «Бруклине».
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