Джейлен Брансон подпишет контракт с «Никс», где получит $ 110 млн за 4 года
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что Джейлен Брансон намерен подписать контракт с «Нью-Йорк Никс» на правах свободного агента.
Сообщается, что 25-летний игрок подпишет контракт на четыре года, в течение которых может заработать $ 110 млн. Брансон выбирал место продолжения карьеры между «Даллас Маверикс», в составе которого он провёл самый успешный сезон в карьере, и «Нью-Йорк Никс», где ассистентом главного тренера работает его отмену Рик Брансон.
В минувшем сезоне Джейлен Брансон дошёл с «Маверикс» до полуфинала НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4. Показатели самого Брансона в сезоне составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передач в среднем за игру.
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