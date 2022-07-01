Чешский форвард Ян Веселы подписал контракт с «Барселоной». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Соглашение было заключено сроком на три сезона.

«Новая глава», — написал в своих социальных сетях Ян, добавив фото с арены «Барселоны».



«Добро пожаловать», — ответили в пресс-службе каталонцев.

Фото: Из личного архива Яна Веселы

Напомним, недавно Веселы покинул «Фенербахче», за который выступал с 2014 года. В минувшем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру. Ранее сообщалось, что Ян может продолжить карьеру в «Барселоне».

Ранее причину поражения «Барселоны» в финале чемпионата Испании с «Реалом» объяснил известный комментатор Владимир Гомельский.