Чешский форвард Ян Веселы подписал контракт с «Барселоной». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Соглашение было заключено сроком на три сезона.
«Новая глава», — написал в своих социальных сетях Ян, добавив фото с арены «Барселоны».
«Добро пожаловать», — ответили в пресс-службе каталонцев.
Фото: Из личного архива Яна Веселы
Напомним, недавно Веселы покинул «Фенербахче», за который выступал с 2014 года. В минувшем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру. Ранее сообщалось, что Ян может продолжить карьеру в «Барселоне».
Ранее причину поражения «Барселоны» в финале чемпионата Испании с «Реалом» объяснил известный комментатор Владимир Гомельский.
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