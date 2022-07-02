Джон Уолл подписал 2-летний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»

31-летний американский разыгрывающий защитник Джон Уолл стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» после осуществления процедуры выкупа контракта у «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает агентство Klutch Sports Group в «Твиттере».

Баскетболист подписал двухлетний контракт на общую сумму в $ 13,2 млн. Чтобы осуществить это подписание «Клипперс» использовали исключение среднего уровня.

У Уолла оставался последний год контракта с «Хьюстоном» на внушительную сумму $ 47,4 млн, однако, чтобы расторгнуть договор, он согласился пойти на снижение зарплаты на $ 6,2 млн.

Напомним, прошлый сезон он пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.