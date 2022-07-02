Руди Гобер попрощался с «Ютой»

Французский центровой Руди Гобер опубликовал сообщение в своих социальных сетях, в котором попрощался с «Ютой».



Гобер в результате крупного обмена отправился в «Миннесоту». «Юта» получила за одного из своих лидеров Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта и Леандро Больмаро, а также четыре драфт-пика первого раунда.



«Я был простым пареньком из Франции, когда попал к вам девять лет назад, но я сразу почувствовал, что меня здесь приняли. Я рос как игрок и как человек на ваших глазах и благодарен вам за всё. «Юта» и её болельщики всегда будут занимать особое место в моём сердце», — написал Гобер.



Руди Гобер провёл в составе «Юты» девять лет. В минувшем сезоне центровой сыграл в 66 матчах, набирая в среднем 15,6 очка и совершая 14,7 подбора.

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