Руди Гобер попрощался с «Ютой»

Французский центровой Руди Гобер опубликовал сообщение в своих социальных сетях, в котором попрощался с «Ютой».
Гобер в результате крупного обмена отправился в «Миннесоту». «Юта» получила за одного из своих лидеров Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта и Леандро Больмаро, а также четыре драфт-пика первого раунда.
«Я был простым пареньком из Франции, когда попал к вам девять лет назад, но я сразу почувствовал, что меня здесь приняли. Я рос как игрок и как человек на ваших глазах и благодарен вам за всё. «Юта» и её болельщики всегда будут занимать особое место в моём сердце», — написал Гобер.
Руди Гобер провёл в составе «Юты» девять лет. В минувшем сезоне центровой сыграл в 66 матчах, набирая в среднем 15,6 очка и совершая 14,7 подбора.
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