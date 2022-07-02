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В «Торонто» уверены в победе в борьбе за Кевина Дюранта

В «Торонто» уверены в победе в борьбе за Кевина Дюранта
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Руководство «Торонто Рэпторс» высоко оценивает свои шансы в борьбе за Кевина Дюранта, сообщает Sportsnet. По информации источника, в клубе уверены, что смогут предоставить «Бруклин Нетс» лучшее предложение из возможных на рынке. Кроме того, в клубе уверены, что Дюрант и сам захочет выступать за команду из Канады.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не готов менять Кайри Ирвинга, пока не будет произведён обмен Дюранта. Руководство готово на 90% удовлетворить просьбу Кевина.

Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб
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