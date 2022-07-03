Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами Хит» подписал контракт с Николой Йовичем

«Майами Хит» подписал контракт с Николой Йовичем
Комментарии

Сербский форвард Никола Йович стал игроком «Майами Хит», сообщил в «Твиттере» инсайдер Sun-Sentinel Айра Виндерман.

19-летний сербский баскетболист был выбран клубом из Майами под 27-м пиком на драфте этого года. Согласно условиям контракта, новичок заработает $ 2,2 млн. Для «Хит» существует 30-дневное ограничение на обмен Йовича.

В прошедшем сезоне Никола играл в Адриатической лиге за сербскую «Мегу». У 208-сантиметрового Йовича набралось 25 матчей, в которых он в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,4 подбора и 3,4 передачи. С февраля 2022 года он выступает за сборную Сербии.

«Майами» в 2022 году дошёл до финала Восточной конференции и уступил в серии «Бостон Селтикс» (3-4). Самым результативным игроком в плей-офф стал Джимми Батлер (466 очков).

Новость по теме
Кевина Дюранта привлекает переход в «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022