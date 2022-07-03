«Майами Хит» подписал контракт с Николой Йовичем

Сербский форвард Никола Йович стал игроком «Майами Хит», сообщил в «Твиттере» инсайдер Sun-Sentinel Айра Виндерман.



19-летний сербский баскетболист был выбран клубом из Майами под 27-м пиком на драфте этого года. Согласно условиям контракта, новичок заработает $ 2,2 млн. Для «Хит» существует 30-дневное ограничение на обмен Йовича.



В прошедшем сезоне Никола играл в Адриатической лиге за сербскую «Мегу». У 208-сантиметрового Йовича набралось 25 матчей, в которых он в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,4 подбора и 3,4 передачи. С февраля 2022 года он выступает за сборную Сербии.



«Майами» в 2022 году дошёл до финала Восточной конференции и уступил в серии «Бостон Селтикс» (3-4). Самым результативным игроком в плей-офф стал Джимми Батлер (466 очков).

Новость по теме Кевина Дюранта привлекает переход в «Майами»