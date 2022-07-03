«Зенит» проявляет интерес к форварду «Црвены Звезды»

Сербский форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Марко Любомирович в своём «твиттере».

По данным источника, интерес к игроку также проявляет «Барселона», которая предложила сербу € 2,6 млн за два года. Конкуренцию в борьбе за игрока могут составить «Монако» и «Зенит», которые предложили Калиничу условия лучше, чем «Барселона».

К тому же не исключён вариант, при котором игрок может остаться в «Црвене Звезде».

В прошлом сезоне Калинич провёл за «Црвену Звезду» 31 матч, набирая в среднем 11,4 очка за игру.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать контрактное соглашение с двукратным чемпионом Евролиги, американским форвардом Крисом Синглтоном.