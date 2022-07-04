Лидеры «Уорриорз» общались с Дюрантом о его возможном возвращении в команду

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассматривает возможность обмена в другой клуб, о чём уже сообщил своему руководству.



Инсайдер издания The Athletic Маркус Томпсон сообщает, что после запроса Дюранта с ним связывались лидеры «Голден Стэйт Уорриорз». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон обсуждали возможное возвращение Дюранта и заверили форварда, что приветствуют такой вариант.



При этом в «Уорриорз» не намерены удовлетворять запросы «Бруклина» и самого Дюранта, который покинул команду в 2019 году, выйдя на рынок свободных агентов. В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант выигрывал чемпионат в 2017 и в 2018 году.



В минувшем сезоне «Уорриорз» выиграли чемпионский титул в седьмой раз в истории.

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