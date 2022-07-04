Артём Клименко поделился эмоциями от перехода в «Зенит»

4 июля баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о переходе российского центрового Артёма Клименко. 28-летний игрок подписал контракт на два года.



Клименко дебютировал в профессиональном баскетболе за «Автодор», за который играл до 2018 года. В 2014 года Артём выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. С 2018 по 2022 года Клименко выступал за казанский УНИКС.



«Я очень признателен за доверие со стороны руководства и тренерского штаба «Зенита». Спасибо за предоставленную возможность быть частью команды, которая в прошедшем сезоне вписала свое имя в историю российского баскетбола. Уверен, что в новом сезоне нас ждет много захватывающих матчей, в которых «Зенит» будет радовать жителей Санкт-Петербурга. Приложу все свои усилия для победы команды в новом сезоне», — приводит слова Клименко пресс-служба «Зенита».



УНИКС в минувшем сезоне стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.

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