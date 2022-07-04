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Яннис Адетокунбо: «Милуоки» вышел бы в финал, если бы не травма Миддлтона

Яннис Адетокунбо: «Милуоки» вышел бы в финал, если бы не травма Миддлтона
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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подвёл итоги минувшего сезона НБА.

Яннис уверен, что травма Криса Миддлтона, полученная в плей-офф, серьёзно повлияла на результаты команды.

«Мы всё ещё переживаем из-за вылета в плей-офф, потому что знаем: будь там Крис, мы бы вышли в финал. Но это жизнь, что тут скажешь. В следующем сезоне мы вновь попытаемся показать себя сильной командой. Надеюсь, что обойдётся без травм.

Также я хочу сказать, что в мире нет человека, который прямо сейчас заслужил бы звание самого ценного игрока финала больше, чем Стефен Карри. Он выложился по полной и справился. Я рад за них всех», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway world.

«Милуоки Бакс» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Бостон Селтикс» со счётом 3-4. Чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз».

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