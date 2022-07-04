«Реал» заставляет Пабло Ласо взять годичный отпуск с сохранением зарплаты

Руководство мадридского «Реала» хочет, чтобы главный тренер команды Пабло Ласо взял годичный отпуск, дабы полностью оправиться от последствий перенесённого сердечного приступа.



Как сообщает испанское издание Marca, Ласо уже уведомили о том, что в новом сезоне он не будет тренером «Реала». Клуб не хочет подвергать тренера риску, несмотря на то что он сам не раз заявлял, что чувствует себя хорошо и готов к выполнению прямых обязанностей.



В качестве главного тренера команды на следующий сезон планируется оставить Чуса Матео. При этом Ласо будет продолжать получать зарплату, прописанную в контракте.



Пабло Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года. Его действующий контракт истекает в конце следующего сезона.