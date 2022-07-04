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«Реал» заставляет Пабло Ласо взять годичный отпуск с сохранением зарплаты

«Реал» заставляет Пабло Ласо взять годичный отпуск с сохранением зарплаты
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Руководство мадридского «Реала» хочет, чтобы главный тренер команды Пабло Ласо взял годичный отпуск, дабы полностью оправиться от последствий перенесённого сердечного приступа.

Как сообщает испанское издание Marca, Ласо уже уведомили о том, что в новом сезоне он не будет тренером «Реала». Клуб не хочет подвергать тренера риску, несмотря на то что он сам не раз заявлял, что чувствует себя хорошо и готов к выполнению прямых обязанностей.

В качестве главного тренера команды на следующий сезон планируется оставить Чуса Матео. При этом Ласо будет продолжать получать зарплату, прописанную в контракте.

Пабло Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года. Его действующий контракт истекает в конце следующего сезона.

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