Аренас: билет в первый ряд будет стоить сто тысяч, если Леброн, Дюрант и Кайри объединятся
Поделиться
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг должны объединить свои усилия в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Послушайте, ребята. Какая разница, что думают медиа? Кучка старых журналистов пытается диктовать игру? Дело не в них. Просто представьте Майкла Джексона и Принса, согласившихся на сотрудничество. Мир многое потерял. Они хотели стать лучшими, и их столкнули друг с другом. Вы понимаете, какую музыку мы потеряли?
Я не позволю этому произойти у нас. Чёрт возьми, объединяйтесь! Какая разница, кто что говорит? Они будут смотреть игры. Билет в первом ряду на матч «Лейкерс» будет стоить сотню тысяч. И за него заплатят! Так что Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Кайри – делайте то, что должны», – сказал Аренас.
Новость по темеЛеброн отреагировал на новый контракт Салаха с «Ливерпулем»
Комментарии
- 4 июля 2022
-
18:05
-
17:50
-
16:55
-
16:10
-
14:46
-
13:52
-
12:37
-
11:54
-
11:19
-
09:59
-
04:12
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21
-
12:37
-
11:31
-
10:51
-
10:01
-
04:43
-
03:34
-
02:43
-
00:49
- 2 июля 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:51
Партнерский контент