Аренас: билет в первый ряд будет стоить сто тысяч, если Леброн, Дюрант и Кайри объединятся

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг должны объединить свои усилия в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Послушайте, ребята. Какая разница, что думают медиа? Кучка старых журналистов пытается диктовать игру? Дело не в них. Просто представьте Майкла Джексона и Принса, согласившихся на сотрудничество. Мир многое потерял. Они хотели стать лучшими, и их столкнули друг с другом. Вы понимаете, какую музыку мы потеряли?

Я не позволю этому произойти у нас. Чёрт возьми, объединяйтесь! Какая разница, кто что говорит? Они будут смотреть игры. Билет в первом ряду на матч «Лейкерс» будет стоить сотню тысяч. И за него заплатят! Так что Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Кайри – делайте то, что должны», – сказал Аренас.