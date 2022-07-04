Войнаровски: «Бруклину» не стоит торопиться с обменом Дюранта

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски считает, что «Бруклин Нетс» не стоит торопиться с обменом форварда Кевина Дюранта.



«Рынок продолжает формироваться, я думаю, что некоторые команды должны проявить изобретательность и начать приносить «Бруклину» идеи, выходить на рынок и смотреть, могут ли они приобрести игроков и пики, которые им позволят выменять Дюранта. Время сейчас на стороне «Бруклина». У них есть запас в это межсезонье, а в контракте Дюранта ещё есть четыре года. Им нет смысла торопиться со сделкой», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.