Экс-игрок НБА рассказал, как лишился $ 57 млн из-за бухгалтера

Бывший игрок НБА Эдди Карри рассказал, как потерял более $ 57 млн, заработанных по контракту с «Нью-Йорк Никс», остался с долгами в $ 2 млн и лишился жилья.
«Я зарабатывал миллионы, но в какой-то момент оказалось, что мой бухгалтер не сделал того, что должен был. У него были везде кредиты. Это было безумие! Сейчас я много работаю над этим с профсоюзом игроков и молодыми парнями. Доверенность была самым важным фактором в моей финансовой катастрофе. Ошибка была в том, что я кому-то дал такую доверенность.
В какой-то момент он взял заём у одного чувака в Вегасе. Он взял кредит, использовав мою подпись. Он не выполнил обязательства по кредиту, я даже не знал об этом, и на меня подали в суд. Это был кредит на $ 500 тыс., а в итоге я заплатил около $ 4 млн», — приводит слова Карри Fadeaway World.
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