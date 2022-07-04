Экс-игрок НБА рассказал, как лишился $ 57 млн из-за бухгалтера

Бывший игрок НБА Эдди Карри рассказал, как потерял более $ 57 млн, заработанных по контракту с «Нью-Йорк Никс», остался с долгами в $ 2 млн и лишился жилья.



«Я зарабатывал миллионы, но в какой-то момент оказалось, что мой бухгалтер не сделал того, что должен был. У него были везде кредиты. Это было безумие! Сейчас я много работаю над этим с профсоюзом игроков и молодыми парнями. Доверенность была самым важным фактором в моей финансовой катастрофе. Ошибка была в том, что я кому-то дал такую доверенность.



В какой-то момент он взял заём у одного чувака в Вегасе. Он взял кредит, использовав мою подпись. Он не выполнил обязательства по кредиту, я даже не знал об этом, и на меня подали в суд. Это был кредит на $ 500 тыс., а в итоге я заплатил около $ 4 млн», — приводит слова Карри Fadeaway World.