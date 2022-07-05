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Бриттни Грайнер написала письмо Джо Байдену с просьбой освободить её

Бриттни Грайнер написала письмо Джо Байдену с просьбой освободить её
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Задержанная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой освободить её.

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу и независимость, в том числе моего отца, являющегося ветераном войны во Вьетнаме. Мне очень больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода для меня – это нечто иное.

Я понимаю, что у вас много своих проблем, но не забывайте обо мне и других американских заключённых. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы вернуть нас домой. Я голосовала впервые в 2020 году, и мой голос был за вас. Я верю в вас. Мне нужно много всего хорошего сделать на свободе, которую вы можете помочь мне вернуть. Я скучаю по жене! Я скучаю по семье! Я скучаю по своим партнёрам по команде! Мне очень больно видеть их страдания. Я благодарна вам за всё, что вы можете сделать сейчас, чтобы вернуть меня домой», — написала Бриттни Грайнер в письме, текст которого цитирует Yahoo! Sports.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.

Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. Последним клубом Грайнер был екатеринбургский УГМК.

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